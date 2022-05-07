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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера: «Понимаю высказывания Заремы относительно судей»

07 Мая 2022 • 12:35 Комментировать
Урал
...
Спартак Москва
Через 1 ч. 12 мин.

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал супругу владельца московского клуба Леонида Федуна, раскритиковавшую работу российских арбитров.

«Зарему Салихову видел один раз, лично с ней не знаком. Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Я полностью понимаю её высказывания про судей», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Также итальянский специалист поблагодарил Федуна за то, что в своё время именно владелец «красно-белых» предоставил Каррере работу в «Спартаке».  

После 27 туров московская команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут сегодня, 7 мая. Соперником «красно-белых» станет «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леонид Федун Массимо Каррера Зарема
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07.05  14:00 Урал ... Спартак Москва 4.60 3.35 1.92
07.05  16:30 Зенит ... Химки 1.22 7.00 13.00
07.05  16:30 Нижний Новгород ... Ахмат 3.55 3.25 2.22
07.05  19:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.97 3.55 3.95
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