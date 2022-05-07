Каррера: «Понимаю высказывания Заремы относительно судей»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поддержал супругу владельца московского клуба Леонида Федуна, раскритиковавшую работу российских арбитров.

«Зарему Салихову видел один раз, лично с ней не знаком. Когда работаешь в «Спартаке», всеми силами стараешься защищать интересы своего клуба. Я полностью понимаю её высказывания про судей», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Также итальянский специалист поблагодарил Федуна за то, что в своё время именно владелец «красно-белых» предоставил Каррере работу в «Спартаке».

После 27 туров московская команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч подопечные Паоло Ваноли проведут сегодня, 7 мая. Соперником «красно-белых» станет «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.