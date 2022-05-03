Витория вспомнил свой период работы в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал опыт работы в команде.

«Это был горько-сладкий, странный опыт. Я пришел с мыслью, что клуб снова будет побеждать, мы вышли в плей-офф Лиги Европы», – приводит слова Витории Marca. Португальский специалист считает, что это был большой вызов для него, ведь «Спартак» конкурировал с такими командами, как «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо». По словам Витории, в клубе сразу возникли большие проблемы, команду покинули 7-8 важных людей из структуры «Спартака».

52-летний специалист возглавлял «красно-белых» с мая по декабрь 2021 года. Витория вывел команду в 1/8 Лиги Европы, заняв первое место в группе с «Наполи», «Лестером» и «Легией».