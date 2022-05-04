Источник: «Спартак» ждёт катастрофическое сокращение бюджета

В прессе появились неприятные новости для армии поклонников московского «Спартака». По сведениям «Спорт-экспресса», бюджет «красно-белых» будет существенно урезан.

Так, на содержание клуба в 2023 году будет выделено восемь миллиардов рублей, что на 30% меньше от нынешнего бюджета, который составляет 11 миллиардов. При этом на 2024 год финансирование сократится еще в два раза – до четырех миллиардов.

Исходя из предоставленной информации, общее уменьшение бюджета «Спартака» составит более 50%.

Ранее в СМИ появилась новость о возможной смене главного тренера в «Спартаке».