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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Газизов высказался об «уколах» Мурзагулова в адрес Соболева

05 Декабря 2021 • 11:20 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Ростислав Мурзагулов, который в «Уфе» возглавляет совет директоров, в субботу снова отметился колким комментарием в адрес нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Отдыхай, оскароносец», - написал Мурзагулов в социальной сети накануне, реагируя на удаление Соболева в субботней игре чемпионата России против «Ахмата». Ранее глава совета директоров «Уфы» называл форварда «Спартака» великим русским актёром.

Между тем, генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил sport24, что высказывания Мурзагулова являются его личным мнением, а не мнением «Уфы». Газизов пожелал Соболеву успешной карьеры без травм.

Что касается удаления Александра Соболева, то Шамиль Газизов считает, что красной карточки там не было.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Шамиль Газизов Александр Соболев Ростислав Мурзагулов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
05 Декабря 2021 в 11:58
Не важно, что считает Газизов, Газпром главнее))) И болелы бомжиков определили "красную", Спартаку ведь с зенитом- 2 играть скоро
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