Мозес и Игнатов должны сыграть с «Ахматом»

Представляющие «Спартак» Виктор Мозес и Михаил Игнатов, которые не играли в последнем матче чемпионата России против «Уфы», скорее всего, смогут выйти на поле в игре Премьер-лиги против «Ахмата». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Что касается Зелимхана Бакаева, что его шансы сыграть в ближайшем матче чемпионата ниже – восстановление полузащитника затягивается.

Матч семнадцатого тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» пройдёт в ближайшую субботу, 4 декабря. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 17:00 по московскому времени.