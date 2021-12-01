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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мозес и Игнатов должны сыграть с «Ахматом»

01 Декабря 2021 • 16:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1.90 3.55 4.10
04.12 17:00

Представляющие «Спартак» Виктор Мозес и Михаил Игнатов, которые не играли в последнем матче чемпионата России против «Уфы», скорее всего, смогут выйти на поле в игре Премьер-лиги против «Ахмата». Об этом стало известно «Спорт-Экспрессу».

Что касается Зелимхана Бакаева, что его шансы сыграть в ближайшем матче чемпионата ниже – восстановление полузащитника затягивается.

Матч семнадцатого тура российской Премьер-лиги между «Спартаком» и «Ахматом» пройдёт в ближайшую субботу, 4 декабря. Стартовый свисток на «Открытие Арене» прозвучит в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Виктор Мозес Зелимхан Бакаев Михаил Игнатов
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