Мостовой считает, что Кутепов пригодился бы ЦСКА

В четверг, 2-го декабря, защитник «Спартака» Илья Кутепов дал обширное интервью, которое быстро разлетелось на цитаты. Например, футболист заявил, что он был бы не против выступать за «Зенит» или ЦСКА, чтобы получать больше игровой практики.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что подобный расклад событий является довольно-таки логичным. По его словам, уровень Кутепова позволяет ему рассчитывать на место в составе «армейцев».

«Странно, что после чемпионата мира Илья сыграл, образно говоря, десять игр, хотя на мундиале был основным центральным защитником. ЦСКА он бы точно не помешал. У них непонятно, кто играет, а кто нет», - рассказал Мостовой в интервью для «РБ Спорт».