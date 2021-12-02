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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой считает, что Кутепов пригодился бы ЦСКА

02 Декабря 2021 • 16:16 Комментировать (2)
Крылья Советов
...
ЦСКА Москва
3.05 3.25 2.40
04.12 14:00

В четверг, 2-го декабря, защитник «Спартака» Илья Кутепов дал обширное интервью, которое быстро разлетелось на цитаты. Например, футболист заявил, что он был бы не против выступать за «Зенит» или ЦСКА, чтобы получать больше игровой практики.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой считает, что подобный расклад событий является довольно-таки логичным. По его словам, уровень Кутепова позволяет ему рассчитывать на место в составе «армейцев».

«Странно, что после чемпионата мира Илья сыграл, образно говоря, десять игр, хотя на мундиале был основным центральным защитником. ЦСКА он бы точно не помешал. У них непонятно, кто играет, а кто нет», - рассказал Мостовой в интервью для «РБ Спорт».  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Александр Мостовой Илья Кутепов
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
8891SM
02 Декабря 2021 в 16:31
будет в ЦСКА основным игроком и много крови попьет у Спартака.
сергеев сергей
02 Декабря 2021 в 17:16
аъвъхвааъхваъх ухъцухъываъхывхъ. Хорошо рофлишь бро давай еще
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