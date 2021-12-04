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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шавло считает, что в победе «Спартака» над «Ахматом» есть огромная заслуга главного тренера

04 Декабря 2021 • 21:58 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Бывший футболист «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал выступление московской команды в поединке против «Ахмата» - играя вдесятером, «красно-белым» удалось переломить ход встречи и набрать три очка.

По словам Шавло, игроки столичного клуба доказали, что у них есть честь. Также эксперт отметил решения главного тренера Руя Витории, которые повлияли на итоговый результат.

«Витория сделал правильные замены, выпустил креативного Бакаева. Он не укреплял оборону, а сделал перестановки в атаке. Появился характер, и думаю, что после сборов «красно-белые» будут еще сильнее», - отреагировал Шавло в интервью для «РБ Спорт».

Напомним, что впереди на «Спартак» ожидает еще один невероятно важный матч – россиянам необходимо обыграть польскую «Легию» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сергей Шавло Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
04 Декабря 2021 в 22:14
Напомню.....в матче с Легией достаточно и ничей. Это как минимум. Но это то и страшно.
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окончен Спартак Москва 2:1 Ахмат
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