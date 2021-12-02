Кутепов – о словах Витории: «Считаю, что так засаживать своих игроков публично нельзя»

Не так давно главный тренер «Спартака» Руй Витория на одной из пресс-конференций ответил на вопрос о том, почему защитники Илья Кутепов и Илья Гапонов не получают игровой практики. Португальский специалист заявил, что недоволен их работой: «Вы выдели, как они тренируются?».

Кутепов в свою очередь прокомментировал данную ситуацию. В интервью для Sport24 футболист признался, что его задели высказывания наставника.

«Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя», - поделился россиянин.

Также Кутепов отметил, что он уже обсуждал этот инцидент с Виторией. По его словам, он попросил тренера объясниться журналистам. «Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли», - подытожил защитник «красно-белых».