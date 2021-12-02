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Кутепов – о словах Витории: «Считаю, что так засаживать своих игроков публично нельзя»

02 Декабря 2021 • 14:06 Комментировать (4)
Спартак Москва
...
Ахмат
1.90 3.55 4.10
04.12 17:00

Не так давно главный тренер «Спартака» Руй Витория на одной из пресс-конференций ответил на вопрос о том, почему защитники Илья Кутепов и Илья Гапонов не получают игровой практики. Португальский специалист заявил, что недоволен их работой: «Вы выдели, как они тренируются?».

Кутепов в свою очередь прокомментировал данную ситуацию. В интервью для Sport24 футболист признался, что его задели высказывания наставника.

«Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя», - поделился россиянин.

Также Кутепов отметил, что он уже обсуждал этот инцидент с Виторией. По его словам, он попросил тренера объясниться журналистам. «Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли», - подытожил защитник «красно-белых».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов Руй Витория
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Spirit
02 Декабря 2021 в 15:19
Надо было сказал, что они просто бездари!
Diman777
02 Декабря 2021 в 14:48
Хороший тренер впервые в жизни увидел лимитчиков)
Ando Loko
02 Декабря 2021 в 14:26
Нынешние футболисты слишком слабы морально и психологически. Тряпки, одним словом.
Volond
02 Декабря 2021 в 14:08
Гапонов ещё ладно, но ты Кутепов, иди лесом!!!!
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