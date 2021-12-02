Болельщики «Спартака» также покинут трибуны в знак поддержки фанатов ЦСКА

В среду, 2-го декабря, стало известно, что болельщики московского ЦСКА приняли решение покинуть трибуны на матче против «Крыльев Советов» в знак протеста. Напомним, что на прошлых выходных полиция задержала фанатов «армейцев» после игры с «Зенитом», а некоторым из них вовсе грозит тюремный срок.

Поддержать болельщиков принципиального соперника решило и объединение «Спартак». «Красно-белые» выступили с заявлением, в котором огласили о готовности принять участие в акции.

«Вне зависимости от клубных пристрастий мы не можем закрывать глаза на события, которые произошли с болельщиками ЦСКА в минувшие выходные», - говорится в публикации.

Стоит уточнить, что «Спартак» в 17-м туре российской Премьер-лиги будет принимать в домашних стенах «Ахмат».