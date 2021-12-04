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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Почему болельщики «Спартака» ушли с трибун

04 Декабря 2021 • 17:25 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Фанаты московских «Спартака» и ЦСКА являются непримиримыми соперниками, но в субботу болельщики «красно-белых» поддержали «армейцев» в протесте против действий сотрудников полиции после игры ЦСКА с «Зенитом» в прошлое воскресенье, когда многие любители футбола долго мерзли на трибуне после финального свистка или вовсе оказались в участках.

Как и болельщики «Ростова», «Зенита», «Крыльев Советов» и ЦСКА, фанаты «Спартака» покинули свои места по ходу матча 17-го тура. Это случилось на 20-й минуте противостояния с «Ахматом». Поминутная текстовая трансляция матча «Спартак» - «Ахмат» проходит на LiveResult.ru.

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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
04 Декабря 2021 в 18:09
Правильно сделали, молодцы. Похоже государству не нужен футбол, отсюда и результаты на международной арене. Все в жизни взаимосвязано.
779
04 Декабря 2021 в 17:30
Хорошо, что в этой среде сохранилась солидарность.
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва
окончен Спартак Москва 2:1 Ахмат
Идет 40 минута Локомотив Москва 0:0 Урал 1.56 4.4 5.8
05.12  14:00 Химки ... Арсенал Тула 2.43 3.35 3.05
05.12  16:30 Нижний Новгород ... Рубин 4.1 3.55 1.95
05.12  16:30 Динамо Москва ... Уфа 1.47 4.8 6.6
05.12  19:00 Сочи ... Краснодар 2.43 3.45 2.95
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