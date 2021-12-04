Почему болельщики «Спартака» ушли с трибун

Фанаты московских «Спартака» и ЦСКА являются непримиримыми соперниками, но в субботу болельщики «красно-белых» поддержали «армейцев» в протесте против действий сотрудников полиции после игры ЦСКА с «Зенитом» в прошлое воскресенье, когда многие любители футбола долго мерзли на трибуне после финального свистка или вовсе оказались в участках.

Как и болельщики «Ростова», «Зенита», «Крыльев Советов» и ЦСКА, фанаты «Спартака» покинули свои места по ходу матча 17-го тура. Это случилось на 20-й минуте противостояния с «Ахматом». Поминутная текстовая трансляция матча «Спартак» - «Ахмат» проходит на LiveResult.ru.