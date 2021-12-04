Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «красно-белыми» и «Ахматом».

«Если туров пять назад я всё время говорил, что «Спартак» может пару игр выиграть и приблизиться к первой пятёрке, то сейчас я уже так сказать не могу. «Спартак» уже больше смотрит вниз, а не наверх. Не знаю, что подумать. «Спартак» - фаворит. Если они сейчас не выиграют, то не знаю, что там тогда уже можно делать. Хотя уверенности в их победе у меня нет.

Хотелось бы, конечно, чтобы «Спартак» выиграл. Ну на самом деле никто понять не может, где настоящий «Спартак». Они дважды обыграли «Наполи» и не могут обыграть «Уфу». То, что «Ахмат» показывает хорошую игру именно против сильных клубов, случайность. Они несколько туров назад были внизу, а потом им под руку попался «Локомотив», разобранный теми, кто приехал. Непонятно, кто владеет сейчас «Локомотивом». Так что если «Спартаку» подфартит, то они покажут хорошую игру. Не может всегда же удача отворачиваться от них», - сказал Мостовой.