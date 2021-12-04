Витория назвал стартовый состав «Спартака» на матч с «Ахматом»

Сегодня, 4 декабря, состоится матч 17-го тура Премьер-лиги, в котором московскому «Спартаку» будет противостоять грозненский «Ахмат».

Главный тренер «красно-белых» Руй Витория выпустит с первых минут следующих игроков: Селихов, Денисов, Жиго, Джикия, Айртон, Литвинов, Хендрикс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене» и начнется в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий в поединке можно будет в подробной текстовой трансляции на Liveresult.ru.

«Спартак» занимает в таблице чемпионата России десятую позицию, а команда из Грозного идет на седьмом месте.