​Соболев нагрубил тренеру «Ахмата» после удаления

Матч «Спартака» и «Ахмата» в рамках семнадцатого тура Премьер-лиги России получается горячим. На 32-й минуте хозяева поля остались в численном меньшинстве – красную карточку получил Александр Соболев. Нападающий московской команды совершил грубый фол, въехав в ногу соперника шипами, и увидел перед собой красный цвет.

Соболев был очень недоволен решением арбитра. Он бросил на газон перчатки и что-то выкрикивал в адрес Виталия Мешкова. Покидая поле, форвард «красно-белых» ещё и нагрубил тренеру «Ахмата» Андрею Талалаеву.

Следить за игрой между «Спартаком» и «Ахматом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.