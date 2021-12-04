​Бакаев: «Матч с «Легией» может спасти год для «Спартака»

После победы над «Ахматом» (2:1) какое-то время журналистам уделил полузащитник московской команды Зелимхан Бакаев.

«Сегодня была хорошая игра, продолжаем работать. Матч против «Легии» может важный, он может спасти год для «Спартака», - поделился своим мнением Бакаев.

Матч между «Легией» и «Спартаком» пройдёт в Польше в ближайший четверг, 9 декабря. Победа гарантирует команде Руя Витории место в плей-офф Лиги Европы.

На текущий момент турнирное положение в группе С Лиги Европы такое: 1. «Лестер» (8 очков); 2. «Спартак» (7 очков); 3. «Наполи» (7 очков); 4. Легия (6 очков).