Спиридонов рассказал, чего не хватает «Спартаку» для успешной игры в РПЛ

Волейболист Алексей Спиридонов, который является поклонником московского «Спартака», поделился мнением о предстоящем поединке своей любимой команды в чемпионате России. Подопечным Руя Витории будет противостоять грозненский «Ахмат».

«Будет победа! Я уверен. Не знаю, что останавливает «Спартак» играть в РПЛ так же, как в ЛЕ. Мозгов им не хватает, чтобы так играть!», - приводит слова спортсмена «Спорт-экспресс».

Встреча состоится на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 декабря. Начало запланировано в 17:00 по местному времени.

Перед этим матчем «красно-белые» занимают десятое место в Премьер-лиге, а грозненцы идут на седьмой строчке.