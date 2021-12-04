Калиниченко лестно отозвался о Витории

После вымученной «Спартаком» победы над «Ахматом», похвалы в свой адрес удостоился главный тренер московской команды Руй Витория. В частности, о работе португальского специалиста лестно отозвался Максим Калиниченко, бывший футболист «красно-белых».

В своем телеграм-канале украинец написал, что Витории удалось доказать свою профпригодность. По словам эксперта, наставник умело выходил из не самых легких ситуаций у руля столичного клуба.

«Руй уже всем все доказал. И раздевалкой он руководит нормально, и реагирует на изменения в игре качественно. И всегда находились и слова, и перестановки (при условии глубочайшего кадрового кризиса), которые позволяли эти игры хотя бы не проигрывать», - говорится в опубликованным Калиниченко посте.

Однако, при Витории «Спартак» сумел лишь впервые за два месяца добыть победу в матче внутреннего первенства.