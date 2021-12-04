Ларссон может больше не сыграть за «Спартак» в этом году

Тренерский штаб московского «Спартака» не сможет рассчитывать на помощь шведского нападающего Джордана Ларссона в сегодняшнем матче чемпионата России против грозненского «Ахмата». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник утверждает, что скандинавский футболист не готов играть из-за мышечного повреждения. Не исключено, что Ларссон пропустит оставшиеся матчи «красно белых» в этом году. Точный диагноз и сроки восстановления будут известны ближе к вечеру.

24-летний нападающий неудачно выступает в первой части сезона. Джордан принял участие в 14 матчах Премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.