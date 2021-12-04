​«Спартак» обратится в ЭСК после матча с «Ахматом», в котором удалили Соболева

Удаление Александра Соболева в игре против «Ахмата» стало предметом споров в футбольных кругах. Нападающий «Спартака» не хотел играть грубо против соперника, но всё же он попал шипами в ногу и мог нанести игроку грозненской команды серьёзную травму, что, в принципе, можно трактовать как применение чрезмерной силы.

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, заявил, что клуб будет обращаться в экспертно-судейскую комиссию. Слова Зеленова привёл журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале «Футбольный Биги».

Напомним, что «Спартак» обыграл «Ахмат» на своём поле со счётом 2:1.