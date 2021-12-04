Бубнов сделал прогноз на матч «Спартак» - «Ахмат»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился прогнозом на предстоящий матч 17-го тура российской Премьер-лиги между московским «Спартаком» и грозненским «Ахматом». Аналитик не верит в успех своей бывшей команды.

«Прогноз: 1:2. У грозненцев кураж, тогда как у «Спартака» кадровые проблемы, а впереди еще и решающий матч в ЛЕ. Поставлю на гостей», - приводит слова эксперта Sportbox.

Команды проведут поединок на московском стадионе «Открытие Банк Арена». Матч состоится сегодня, 4 декабря, начало запланировано в 17:00 по столичному времени. Текстовый онлайн-репортаж противостояния организует Liveresult.ru.