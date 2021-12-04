Мостовой: Раньше играли без VAR, и столько споров не было

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал работу судейской бригады на матче «Спартак» - «Ахмат». В частности, эксперт разобрал эпизод с красной карточкой Александра Соболева, назвав решение арбитра спорным.

«Я считаю, что там можно было и желтую дать. Слишком уж много неизвестного стало в футболе с появлением видеоассистента судьи. Раньше играли без этой системы, и столько споров не было», - цитирует Мостового Rusfootball.info.

Также он отметил, что зачастую VAR помогает рефери принять правильное решение, но временами это нововведение только вредит игре. «Спартак» в конечном итоге свою победу добыл, забив решающий гол в концовке встречи.