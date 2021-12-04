​Фанаты «Спартака» выступили против Fan ID

Всё идёт к тому, что в России на футбол можно будет ходить исключительно по Fan ID – так называемому паспорту болельщика. Законопроект о внедрении системы прошёл первое чтение в Госдуме несколько недель назад.

Активным фанатам приходится не по душе внедрение идентификации людей, которые посещают стадионы. В субботу на игре «Спартака» фанаты московского клуба скандировали с сектора, что система Fan ID им не нужна. Также на одном из пустых секторов «Открытие Арены» размещён баннер с текстом: «Скоро на всех трибунах страны».

Ранее глава РПЛ Ашот Хачатурянц заявил о намерении встретиться с группами фанатов, чтобы поговорить с ними о Fan ID.

Следить за матчем «Спартак» - «Ахмат» можно в текстовой трансляции.