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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Ахмата» Семёнов не согласен с удалением Соболева

05 Декабря 2021 • 11:00 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

В субботу, 4 декабря, прошел поединок 17-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» на своем поле победил грозненский «Ахмат». Стоит отметить, что «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления Александра Соболева в концовке первого тайма.

Своим мнением по поводу красной карточки поделился защитник гостей Андрей Семёнов.

«Я не видел момента. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Подопечные Руя Витории выиграли со счетом 2:1. Победный гол на 87-й минуте забил голландский полузащитник Куинси Промес.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Александр Соболев
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
05 Декабря 2021 в 11:37
Воистину лига приколов. Я не видел, Но удалять не надо было ))) А прежде чем комментарий давать можно же эпизод глянуть хотя бы?)) И Я сейчас не о том была или не была красная, а том что клоун даже не видя момента говорит о том как он считает )))
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