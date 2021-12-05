Защитник «Ахмата» Семёнов не согласен с удалением Соболева

В субботу, 4 декабря, прошел поединок 17-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» на своем поле победил грозненский «Ахмат». Стоит отметить, что «красно-белые» играли в меньшинстве после удаления Александра Соболева в концовке первого тайма.

Своим мнением по поводу красной карточки поделился защитник гостей Андрей Семёнов.

«Я не видел момента. Думаю, удалять Соболева не надо было, но я не помню момент столкновения», - приводит слова футболиста «РБ Спорт».

Подопечные Руя Витории выиграли со счетом 2:1. Победный гол на 87-й минуте забил голландский полузащитник Куинси Промес.