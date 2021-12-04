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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Селихов - лучший игрок «Спартака» в ноябре

04 Декабря 2021 • 00:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1.90 3.55 4.10
Через 14 ч. 59 мин.

Фанаты «Спартака» выбрали лучшего футболиста красно-белых по итогам ноября.

В числе претендентов оказались вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, хавбеки Наиль Умяров и Виктор Мозес, а также форвард Александр Соболев.

За Селихова проголосовали 66% болельщиков.

В ноябре Селихов после долгой паузы вернул себе место в основном составе московского клуба. В матче Лиги Европы с «Лестером» Александр отразил 11-метровый. Затем голкипер показал высокий класс в поединке с «Наполи», который закончился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

4 декабря «Спартак» проведет очередной поединок в чемпионате России-2021/22. Столичный коллектив примет «Ахмат». На данный момент команда Руя Витории располагается на 10-й позиции в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Селихов
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04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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