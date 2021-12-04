​Селихов - лучший игрок «Спартака» в ноябре

Фанаты «Спартака» выбрали лучшего футболиста красно-белых по итогам ноября.

В числе претендентов оказались вратарь Александр Селихов, защитник Георгий Джикия, хавбеки Наиль Умяров и Виктор Мозес, а также форвард Александр Соболев.

За Селихова проголосовали 66% болельщиков.

В ноябре Селихов после долгой паузы вернул себе место в основном составе московского клуба. В матче Лиги Европы с «Лестером» Александр отразил 11-метровый. Затем голкипер показал высокий класс в поединке с «Наполи», который закончился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

4 декабря «Спартак» проведет очередной поединок в чемпионате России-2021/22. Столичный коллектив примет «Ахмат». На данный момент команда Руя Витории располагается на 10-й позиции в таблице.