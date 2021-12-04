Промес: «Надеюсь, что это даст нам импульс на ближайшие матчи»

Лучший футболист матча «Спартак» - «Ахмат» (2:1) Куинси Промес поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Надо сказать, что основная причина - это характер, который мы проявили, и то, что мы придерживались своего плана и выполнили его. Ситуация была похожа на то, что произошло в матче с «Локомотивом». Но ребята молодцы, они сделали то, что должны были, забили гол. Спасибо нашей обороне, которая не позволила усугубить нашу ситуацию.

Честно говоря, я не очень привык к таким неудачным сериям. Это не то, что должно быть у «Спартака». Действительно, в Лиге Европы у нас получается лучше, в чемпионате - сложнее, но сегодня мы с ребятами друг другу сказали - давайте выиграем этот матч, давайте победим. Мы это сделали, я очень надеюсь, что это даст нам импульс на ближайшие матчи.