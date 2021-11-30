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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Боккетти: «Спартак» для меня значит многое, мой переход в этот клуб является важнейшим решением в жизни»

30 Ноября 2021 • 23:19 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1.90 3.55 4.10
04.12 17:00

Бывший футболист «Спартака» Сальваторе Боккетти вспомнил свои времена выступлений за «красно-белых». Итальянец очень лестно отозвался о столичном клубе, назвав решение отказать «Ювентусу» и перебраться в стан москвичей самым важным в своей жизни.

«Спартак» для меня? Для меня он значит очень многое. У меня появилась семья, которая стала смыслом моей жизни. Это клуб с очень большой историей», - поделился Боккетти в интервью для «Спорт-Экспресса».

Стоит уточнить, что игрок в составе «красно-белых» становился триумфатором внутреннего первенства России, а также побеждал вместе с командой в Суперкубке страны. До этого он несколько лет защищал цвета казанского «Рубина».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сальваторе Боккетти
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