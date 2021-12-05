​Стало известно, когда в Москву приедет Ваноли, который может возглавить «Спартак»

В последние недели в прессе активно ходят слухи о том, что по завершению первой части сезона Руй Витория отправится в отставку, а его место займёт Паоло Ваноли. Это итальянский тренер, который ранее трудился в штабе Антонио Конте, ныне возглавляющего «Тоттенхэм».

Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», Паоло Ваноли приедет в Москву в ближайшие две недели. В настоящий момент итальянскому тренеру оформляют туристическую визу, причём делает это не «Спартак», а сторонняя компания.

На текущий момент «Спартак» располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.