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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Стало известно, когда в Москву приедет Ваноли, который может возглавить «Спартак»

05 Декабря 2021 • 09:27 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

В последние недели в прессе активно ходят слухи о том, что по завершению первой части сезона Руй Витория отправится в отставку, а его место займёт Паоло Ваноли. Это итальянский тренер, который ранее трудился в штабе Антонио Конте, ныне возглавляющего «Тоттенхэм».

Как сообщает журналист Максим Алланазаров в своём телеграм-канале «Вы кого мне притащили?!», Паоло Ваноли приедет в Москву в ближайшие две недели. В настоящий момент итальянскому тренеру оформляют туристическую визу, причём делает это не «Спартак», а сторонняя компания.

На текущий момент «Спартак» располагается лишь на девятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Паоло Ваноли
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Комментарии (1)
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8891SM
05 Декабря 2021 в 12:31
чем Ваноли лучше Витории?
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