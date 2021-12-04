​Кавазашвили предлагает «Спартаку» оштрафовать и отстранить Соболева

«Спартак» обыграл «Ахмат», несмотря на то, что ещё по ходу первого тайма с поля был удалён нападающий Александр Соболев. После завершения игры комментарий дал Анзор Кавазашвили, который в своё время играл за «красно-белых».

Кавазашвили считает, что Соболев подставил команду. По словам ветерана «Спартака», в последнее время Соболев ведёт себя на поле неадекватно.

По мнению Кавазашвили, спорность решения арбитра ничего не меняет, и Соболеву нужно учиться нормально себя вести.

«Клуб обязан оштрафовать Соболева за такую выходку на крупную сумму. Тренер должен разобрать с ним этот момент, а коллектив - принять решение отстранить его на одну игру», - высказался Кавазашвили для sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.