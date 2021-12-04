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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили предлагает «Спартаку» оштрафовать и отстранить Соболева

04 Декабря 2021 • 19:47 Комментировать (5)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

«Спартак» обыграл «Ахмат», несмотря на то, что ещё по ходу первого тайма с поля был удалён нападающий Александр Соболев. После завершения игры комментарий дал Анзор Кавазашвили, который в своё время играл за «красно-белых».

Кавазашвили считает, что Соболев подставил команду. По словам ветерана «Спартака», в последнее время Соболев ведёт себя на поле неадекватно.

По мнению Кавазашвили, спорность решения арбитра ничего не меняет, и Соболеву нужно учиться нормально себя вести.

«Клуб обязан оштрафовать Соболева за такую выходку на крупную сумму. Тренер должен разобрать с ним этот момент, а коллектив - принять решение отстранить его на одну игру», - высказался Кавазашвили для sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Александр Соболев
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
8891SM
04 Декабря 2021 в 21:08
надо защитникам брать этот прием на вооружение, не препятствовать полету мяча, а подставлять свою ногу под бьщую ногу. вообще то это чистая накладка, удалять надо было Ковалева!
Павел Шереметов
04 Декабря 2021 в 21:23
Коновалов! А так полностью согласен.
Lazarevs08
04 Декабря 2021 в 21:35
Едвай похоже исполнил с Уралом, хотел сделать шаг, под опорную ногу попала нога уральца - наступ, ....желтая, правда вторая и все равно удаление, но почему тогда не красная? Разница есть. две желтых , или желтая и потом прямая красная....
ингерман
04 Декабря 2021 в 21:08
ай усё прально изложил.. логично.. )))
Lazarevs08
04 Декабря 2021 в 20:16
Еще без сладкого предложи оставить. Пожизненно. Валера поддержит. Фол в борьбе, неумышленный, лес ног в эпизоде, кто то успел ногу поставить, кто то не успел. Карточка заслуженная, но не более того. Сам пересмотрит эпизод, представит себя с другой стороны и поймет. Отстранять, казнить, в тюрьму сажать не за что.
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