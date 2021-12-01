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Как Рассказов губит свою карьеру в «Спартаке»

01 Декабря 2021 • 00:32 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
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04.12 17:00

Ещё пару лет назад Николай Рассказов считался реальной заменой Андрею Ещенко в недалёкой перспективе. Однако после первой части сезона 2021/22 кажется, что в «Спартаке» ему места нет. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о ситуации Рассказова.

Николай Рассказов по итогам первой части сезона-2021/22 стал прямо-таки наглядным примером того, что футболистам, помимо действий на поле, надо учиться подавать себя в публичном пространстве. Будем честны, защитник выглядит сейчас ужасно. Если говорить об игре Рассказова, то можно вспомнить и то, как в матче с «Легией» он просто остановился и не побежал за соперником, что вылилось в пропущенный гол, и его одинаковые ошибки в матче с «Лестером», приведшие к четырём голам, а теперь вот и удаление с «Уфой», полученное в течение 18 минут.

Можно ли назвать Рассказова худшим игроком «Спартака» в первой половине сезона? Тут сложно сказать. В целом этот отрезок провалили Александр Максименко, Джордан Ларссон да и Йоррит Хендрикс, который редко выходил на поле, но если появлялся, то все поклонники «красно-белых» хватались за голову. Тем не менее, кажется, что сейчас именно Рассказов занял позицию «козла отпущения» для спартаковских болельщиков, и именно его активно винят во всех неудачах.

Основной причиной кажется именно то, что защитник говорит и как себя ведёт. После матча с «Лестером» он попытался защитить себя, что «много негатива, но никого не убивал и не предавал». Вообще-то в такой ситуации болельщики «Спартака» скорее могли бы ждать от Рассказова каких-то извинений. После матча с «Уфой», где он помимо красной карточки ещё и не отпустил Никитина, открывшего счёт, защитник зачем-то выложил в инстаграме странную историю, напав на ряд СМИ, назвав их главными своими фанатами. Опять же после такого Рассказову стоило помолчать, извиниться, а не высмеивать тех, кто его критикуют.

Видя такую реакцию Рассказова, можно подумать, что он не относится всерьёз к своей карьере или не считает, что его можно ругать за откровенно плохой футбол. Ему бы стиснуть зубы, работать, доказывать, но вместо этого защитник будто бы считает кого-то виноватым в его ошибках или что к нему придираются. Такая реакция, естественно, вызывает только недоумение и отторжение.

Кажется, карьера Рассказова в «Спартаке» близка к завершению. Дело не столько в футбольных качествах, хотя и к ним есть вопросы. Однако над этим можно поработать хотя бы, а вот что делать с психологией – не очень понятно. Возможно, Рассказов просто не готов играть за клуб, где на него оказывается такое давление. Чтобы выступать за «Спартак», нужны действительно крепкие нервы, нужно правильно реагировать на происходящее. Рассказов с этим не справляется. Он оказался в каком-то замкнутом круге – допускает ошибку, получает порцию критику, неадекватно на нее реагирует, чем злит окружающих, после чего получает ещё больше за новую ошибку, и так по кругу.

При этом нельзя сказать, что Рассказов бесталанный. В молодежной команде «Спартака» он выглядел довольно уверенно, и казалось, что авансы ему не зря давались. Рассказов играл на позиции правого защитника в молодёжной сборной России, то есть тренеры считали его лучшим в стране в своем возрасте на этой позиции. Однако Рассказов где-то там и застрял на уровне молодого футболиста, допускающего ошибки, но вместо того, чтобы исправляться, ищущего виноватых вокруг себя.

Андрей Центров

Виноват ли Рассказов в сложившейся ситуации?
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