Боярский: «Спартак» в этом сезоне - сбитый лётчик»

Известный артист, преданный болельщик петербургского «Зенита» Михаил Боярский оценил показатели столичного «Спартака» в текущем розыгрыше российского чемпионата.

«Спартак» - сбитый летчик в этом сезоне. Они уже ни на что не претендуют в чемпионате. Сезон потерян», - приводит слова болельщика «Спорт-экспресс».

Московский коллектив, которым руководит португальский тренер Руй Витория, провально провел первый круг российской Премьер-лиги. «Красно-белые» набрали 20 баллов и занимают лишь десятое место в турнирной таблице.

Следующий матч спартаковцы проведут против грозненского «Ахмата» в субботу, 4 декабря.