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Червиченко: «Многие игроки в «Спартаке» деградируют»

04 Декабря 2021 • 16:58 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко недоволен игрой команды в текущем сезоне. По его мнению, футболисты «красно-белых» деградируют с каждым годом.

«Многие игроки в «Спартаке» деградируют. В команде отсутствует общее развитие. С каждым годом команда играет все хуже и хуже», - приводит слова бывшего руководителя клуба «РБ Спорт».

Буквально через несколько минут начнется поединок на «Открытие Банк Арене». «Спартак» встретится с грозненским «Ахматом». Текстовый репортаж проведет Liveresult.ru.

Ранее стал известен стартовый состав «красно-белых» на игру. Из-за травм поединок пропустят защитник Максимилиано Кофрие и нападающий Джордан Ларссон.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко
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