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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Свинов: «Перешёл в «Спартак», потому что клуб всегда борется за чемпионство»

05 Декабря 2021 • 12:46 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

«Спартак» усилился новым вратарём, подписав контракт с Ильёй Свиновым, хорошо показавшим себя в первой части сезона ФНЛ. Футболист дал комментарий о своём переходе. Видео было опубликовано на клубном канале «красно-белых».

«Доволен подписанием контакта с таким клубом. Это большой, великий клуб, самый титулованный клуб России. Я счастлив. До сих пор немного не верится, но я много работал. Тяжёлый труд, как известно, окупается.

Решился на трансфер, потому что «Спартак» всегда борется за самые высокие места, за чемпионство. Хочется становиться сильнее, а для этого надо конкурировать с самыми сильными. Было трудно, но когда поступает такое предложение, надо переходить.

Готов ли быть третьим вратарём? Если это будет по делу, то да. Будем конкурировать. Я пришёл сюда, чтобы становиться сильнее. Селихов и Максименко – вратари топ-уровня в России. Если буду третьим, пусть будет так, но я не опущу руки. Мне кажется, у меня будет шанс», - сказал Свинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Свинов
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