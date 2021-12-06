КДК рассмотрит красную карточку Соболева

На заседании КДК РФС будет рассмотрен момент с удалением нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Форвард «красно-белых» получил красную карточку в первом тайме домашнего поединка с грозненским «Ахматом».

Глава комитета Артур Григорьянц в интервью «Спорт-экспрессу» заявил, что будет рассмотрен вопрос об отмене наказания игроку «народной команды».

Напомним, что в концовке первой половины встречи Соболев был удален за грубый фол на Игоре Коновалове.

Несмотря на потерю Александра, «Спартак» вдесятером одержал победу со счетом 2:1. Решающий гол на последних минутах забил Промес.