Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 203 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

КДК рассмотрит красную карточку Соболева

06 Декабря 2021 • 13:43 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

На заседании КДК РФС будет рассмотрен момент с удалением нападающего московского «Спартака» Александра Соболева. Форвард «красно-белых» получил красную карточку в первом тайме домашнего поединка с грозненским «Ахматом».

Глава комитета Артур Григорьянц в интервью «Спорт-экспрессу» заявил, что будет рассмотрен вопрос об отмене наказания игроку «народной команды».

Напомним, что в концовке первой половины встречи Соболев был удален за грубый фол на Игоре Коновалове.

Несмотря на потерю Александра, «Спартак» вдесятером одержал победу со счетом 2:1. Решающий гол на последних минутах забил Промес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Артур Григорьянц Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Декабря
14:30 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» вернёт Анджорина в «Челси»
14:07 · Россия. ФНЛ
​«Ротор» объявил имя главного тренера официально
13:43 · Россия. Премьер-лига
КДК рассмотрит красную карточку Соболева
11:44 · Россия. Премьер-лига
Кокорина обязали выплатить компенсацию избитому водителю 2
11:25 · Россия. Премьер-лига
Ордец: «Динамо» сделает всё для победы над «Зенитом» 1
10:05 · Россия. Премьер-лига
Воронин: «Динамо» хочет победить «Зенит» и уйти на перерыв на первом месте» 2
05 Декабря
22:42 · Россия. Премьер-лига
Изящный гол Касьерры и дубль Классона - видеообзор южного дерби 1 видео
22:11 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Место, на котором мы сейчас находимся, мы его заслужили» 1
22:07 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «У нас было достаточно моментов» 1
22:03 · Россия. Премьер-лига
Шварц: «Доволен результатом, а по качеству игры, конечно, есть некоторые вопросы»
21:50 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Очень мало забиваем, в этом кроется причина вот этих неудач»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Эта какая-то нелепость с 11-метровым...»
21:26 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Игроки второй команды дают нужную энергию команде»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «У нас мало таких игр, когда две команды бросают перчатку и играют в открытый футбол»
20:59 · Россия. Премьер-лига
Крыховяк получил красную карточку; Карасёв ошибся, уверен Игорь Федотов 1
Все новости
Рекомендуем