​Руй Витория высказался об уходе фанатов с трибун

Активные фанаты «Спартака» поддержали акцию фанатов ЦСКА и покинули стадион по ходу матча против «Ахмата». После игры вопрос на эту тему получил главный тренер «красно-белых» Руй Витория.

«Не могу сказать, что я хорошо разбираюсь в ситуации. Но мне кажется, это стоит обсудить, чтобы такого больше не происходило. Мы играем для болельщиков. Нужно понять, что можно сделать, чтобы таких инцидентов не было», - рассказал Витория в ходе пресс-конференции.

Напомним, что «Спартак» вырвал победу над «Ахматом» со счётом 2:1. Это первая победа команды Руя Витории в Премьер-лиге России за два месяца.