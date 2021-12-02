Можно брать: Чем Безушков мог привлечь «Спартак»

В среду появилась информация, что Макс Безушков может зимой перебраться в «Спартак». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, что это за футболист.

Макс Безушков – футболист, фамилию которого многие в России слышали, но мало кто видел. Дело в том, что полузащитник постоянно попадает в списки игроков, кого можно было бы натурализовать для нашей сборной. Отец Безушкова родился в Новосибирске, и это, согласно регламенту ФИФА, даёт право самому футболисту выступать за национальную команду России. Ну или как минимум не считаться легионером в отечественной Премьер-лиге.

Правда, у самого Безушкова изначально планы были иные. В 9 лет он попал в систему «Штуттгарта», который воспитал многих футболистов высочайшего уровня. На юношеском уровне Безушков выделялся. Он защищал цвета сборных Германии до 17 и до 19 лет и мечтал пробиться в главную команду. Однако дальнейшего прогресса в игре Безушкова не было. Зимой 2017 года хавбек перебрался в «Айнтрахт», в составе которого провёл все три своих матча на уровне первой Бундеслиги. Через год Безушков оказался в «Хольштайн Киле», но за полгода во второй Бундеслиге отметился лишь одним матчем. В сезоне 2018/19 Безушков оказался во втором дивизионе, где закрепился в составе бельгийского «Юниона». Летом 2019-го он вернулся из аренды в «Айнтрахт», но клуб из Франкфурта предпочёл его продать в «Ян Регенбсург», где полузащитник выступает до сих пор.

Безушков в «Ян Регенсбурге» является игроком основного состава, а сама команда в текущем сезоне активно борется за повышение в классе, занимая сейчас третье место во второй Бундеслиге. Сам Безушков является игроком основы и уже успел забить 5 голов в текущем сезоне. В «Ян Регенбсурге» его чаще используют на позиции центрального полузащитника или даже опорного. Кстати, в «Юнионе» у Безушкова был опыт игры в центре обороны.

Если смотреть на цифры, то нельзя сказать, что Безушков проводит какой-то феноменальный сезон. В среднем за матч у него 1 отбор, 0,6 перехвата, это если говорить об оборонительных действиях. Зато в атаке у него дела чуть лучше – 1,6 удара за игру, одна обостряющая передача. При этом он делает около 50,8 передач за игру при точности в 84,2%. С точки зрения атакующих действий Безушков выглядит неплохо.

Контракт Безушкова с текущим клубом действует до лета 2022 года, таким образом уже в январе «Спартак» и любой другой коллектив сможет вести переговоры с 24-летним полузащитником. Согласно данным портала transfermarkt.de, его стоимость оценивается в 1,5 миллиона евро, так что трансфер футболиста не станет накладным.

То, что «Спартаку» нужен центральный полузащитник – это бесспорный факт. Дни Йоррита Хендрикса в Москве, кажется, сочтены, а тройки Роман Зобнин, Наиль Умяров и Руслан Литвинов маловато для достижения результата. Тем более что по ходу первой части сезона Руй Витория постоянно сталкивался с тем, что как минимум один хавбек из названных был травмирован. При этом «Спартак» скорее всё же ищет футболиста в обойму, и отдавать легионерский слот футболисту, который может оказаться на скамейке, выглядит роскошью. Летом «красно-белые» рассматривали Глебова, но его стоимость намного выше, чем у Безушкова, что даёт немцу преимущество.

Наверное, если суммировать, то Безушков кажется неплохим вариантом для обоймы. Уж как минимум он лучше Хендрикса тем, что не займёт легионерскую позицию. При этом Безушков хорошо обученный футболист, которому в принципе под силу стать важным исполнителем на уровне нашей Премьер-лиги. Если даже он окажется не в «Спартаке», за полузащитником стоит последить. А там, глядишь, и правда появится ещё один кандидат для Валерия Карпина.

Андрей Центров