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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самедов назвал фаворита в матче «Спартак» - «Ахмат»

04 Декабря 2021 • 09:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1.90 3.55 4.10
Через 4 ч. 2 мин.

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Самедов поделился мыслями касательно грядущего противостояния своей бывшей команды с грозненским «Ахматом» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Спартаку» надо хорошо закончить часть сезона перед паузой. «Красно-белые» - фавориты. Сюрпризов в РПЛ бывает много, точный результат сказать сложно», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

«Спартак» примет гостей из Грозного на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают в турнирной таблице десятое место, а гости идут седьмыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Самедов Ахмат
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04.12  14:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.05 3.45 2.38
04.12  17:00 Спартак Москва ... Ахмат 1.78 3.65 4.9
04.12  19:00 Локомотив Москва ... Урал 1.56 4.4 5.8
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