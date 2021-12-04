Самедов назвал фаворита в матче «Спартак» - «Ахмат»

Экс-футболист сборной России и столичного «Спартака» Александр Самедов поделился мыслями касательно грядущего противостояния своей бывшей команды с грозненским «Ахматом» в рамках 17-го тура Премьер-лиги.

«Спартаку» надо хорошо закончить часть сезона перед паузой. «Красно-белые» - фавориты. Сюрпризов в РПЛ бывает много, точный результат сказать сложно», - приводит слова Александра «Спорт-экспресс».

«Спартак» примет гостей из Грозного на стадионе «Открытие Банк Арена» сегодня, 4 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают в турнирной таблице десятое место, а гости идут седьмыми.