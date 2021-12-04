«Судья подарил три очка»: Червиченко назвал победу «Спартака» случайной

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Ахматом» в чемпионате России. По словам экс-чиновника, арбитр потерял контроль над ситуацией, благодаря чему москвичи и добились успеха.

Червиченко уверен, что в одном из эпизодов рефери Виталий Мешков обязан был удалять Куинси Промеса.

«Он подарил три очка. Все равно, если брать по игре, «Спартак» как находился в середине таблице, так там и находится. На большее они не тянут. Не знаю, чем занимается команда», - поделился эксперт в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что москвичи провалили последние несколько туров РПЛ, поэтому сильно отстали от лидеров чемпионата. При этом, у подопечных Руя Витории есть шанс выйти в плей-офф Лиги Европы уже на этой неделе.