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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Судья подарил три очка»: Червиченко назвал победу «Спартака» случайной

04 Декабря 2021 • 20:34 Комментировать (4)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу «красно-белых» над «Ахматом» в чемпионате России. По словам экс-чиновника, арбитр потерял контроль над ситуацией, благодаря чему москвичи и добились успеха.

Червиченко уверен, что в одном из эпизодов рефери Виталий Мешков обязан был удалять Куинси Промеса.

«Он подарил три очка. Все равно, если брать по игре, «Спартак» как находился в середине таблице, так там и находится. На большее они не тянут. Не знаю, чем занимается команда», - поделился эксперт в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что москвичи провалили последние несколько туров РПЛ, поэтому сильно отстали от лидеров чемпионата. При этом, у подопечных Руя Витории есть шанс выйти в плей-офф Лиги Европы уже на этой неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Виталий Мешков
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Lazarevs08
04 Декабря 2021 в 21:22
Зажал Ахмат бабло))) Не хватило на пенальти и дальнейшие удаления. Газпромбанк кредит им зажилил, думали справятся и так))) Нк ничего, у сучи денежкав много, они судейку намажут со всех сторон))) Ждем очередной южнобомжацкий цирк с удалениями и пендалями
8891SM
04 Декабря 2021 в 21:04
это точно подарил судья победу Спартаку) не удалил 13 игроков, не поставил 10 пенальти.
ингерман
04 Декабря 2021 в 21:00
ай усе прально.. хрюнделя заусегда за щёт судеек вылезали.. высунуц свои хрязные пятаки из прокисшего гуляша а поцом опяц под карыто.. )))
Starpom
04 Декабря 2021 в 20:44
А почему одного Промеса-надо ещё Селихова, Джикию и ещё полкоманды, ато судья купленный-подарил три очка
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