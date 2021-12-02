5 причин, почему Витория никогда не сделает «Спартак» сильнее

В понедельник безвыигрышная серия «Спартака» в РПЛ достигла шести матчей. На этот раз «народная команда» не сумела победить в Уфе, избежав поражения лишь на четвёртой компенсированной минуте. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о главных проблемах «красно-белых».

Плохая атака

Если спросить рядового болельщика, что или кто является главной проблемой «Спартака», большинство уверенно ответят – Рассказов. Однако у «красно-белых» есть проблема посерьёзней. И дело даже не в обороне. Да, был провальный матч с «Зенитом» (1:7), когда главный тренер начудил с высокой линией обороны, но в сравнении с другими клубами РПЛ «Спартак» прилично защищается. По количеству допущенных моментов у своих ворот «красно-белые» уступают лишь «Зениту», «Динамо» и «Краснодару», тогда как с «Ахматом», «Локомотивом», «Крыльями» и «Сочи» показатели приблизительно одинаковые. А вот по количеству допущенных передач вблизи ворот «Спартак» и вовсе проигрывает только двум командам – «Динамо» и «Краснодару».

«Красно-белые» имеют неплохую оборонительную линию, и главное – потенциал к росту. Даже в неудачном матче с «Уфой» (1:1) в обороне у «Спартака» был порядок, а соперник создавал моменты лишь после стандартов. Витории грех жаловаться на защиту, а вот с атакой настоящая беда. В 16 турах «красно-белые» имеют показатель xG (ожидаемые голы) – 17,00 без учёта пенальти. Это 9-е место в лиге. Что касается конкурентов, то у «Зенита» – 33,10, у «Краснодара» – 24,77, у «Сочи» – 23,70. То есть, разрыв более чем приличный. Команда Витории создаёт моменты на уровне «Уфы» и «Химок». Как и в «Бенфике», так и в «Спартаке» у Виктории защита лучше атаки. Португалец не генератор атакующих идей, а поэтому есть большая вероятность, что его подопечные не станут больше создавать в следующих матчах.

Ларссон и Промес сильно сдали, а заменить их некем

Лидеры требуются любому коллективу. «Спартак» – команда такого уровня, в которой должны были футболисты, делающие разницу хотя бы в РПЛ. Учитывая то, что у Витории сейчас нет чёткой структуры игры, именно за счёт индивидуального превосходства «Спартак» должен выигрывать. Однако сейчас в команде есть лишь одна звезда – Мозес. Он может легко обыграть один в один, полностью доминирует на фланге и создает проблемы для соперников. Такими могли быть и Промес с Ларссоном, но они не только не тянут на статус звёзд, но и в стартовом составе не должны играть. В прессинге и на скорости они регулярно теряют мяч. Если бы Понсе, Бакаев и Игнатов были здоровы, Промес и Ларссон не играли бы.

Игроки дублируют друг друга

Витория пытается вернуться обратно к схеме 4-4-2. Чтобы команда играла по такой тактике, опорники должны выполнять большой объём работы, а один из форвардов необходим в глубине для помощи в развитии атак. Что касается обязанностей нападающего, то Ларссон плохо играет спиной и не годится на позиции оттянутого форварда. Если говорить об опорниках, Умяров и Литвинов – игроки одного типажа. Они работают в глубине, быстро расстаются с мячом, мало вбегают в финальную треть и плохо взаимодействуют с партнёрами на флангах. Вот и получается, что созидать некому – Ларссон не оттягивается, а Умяров и Литвинов неохотно идут вперёд. Однако Витория считает, что опорники с похожими функциями достойны играть в старте. Для схемы 4-4-2 нужны полузащитники, которые будут дополнять друг друга, а не дублировать.

Кофрие – путь в никуда

Бельгиец зарекомендовал себя агрессивным, неуступчивым и самоотверженным футболистом. Но должен ли он играть на позиции правого защитника? Если против «Спартака» ставят «автобус», какая от него польза? У Кофрие нет дриблинга, его подачи и забегания – нелогичные. Даже на фоне резервиста Ломовицкого бельгиец выглядел прямолинейно и не понимал, какое решение будет правильным. Витория знает, какими качествами должен обладать фланговый защитник, но у него нет другого выхода – приходится атаковать с Кофрие, который если и доходит до чужих ворот, то не приносит там никакой пользы. Нужно смотреть правде в глаза: Кофрие – не уровень «Спартака». Это в лучшем случае резервист, помогающий при травмах основных игроков.

Отсутствие запасного плана

К самому главному тренеру вопросы тоже имеются. Да, «Спартак» в этом сезоне оказался в сложной кадровой ситуации, но наставник всё равно должен нарабатывать альтернативные варианты в атаке. Вместо этого в глубине поля нет никого, а футболисты стоят в 30 метрах друг от друга. В обязанности тренера, тем более если он хочет играть в 4-4-2, входит насыщение средней линии, но он этого не делает. Вот и получается, что «Спартак» становится зависим от отдельных игроков. Тот же матч в Уфе показал, что Витория не умеет реагировать на определённые события по ходу матча. Башкирская команда создавала опасность после угловых, но португалец не увидел в этом проблему.

Вместо резюме

Пока все травмированные не вернутся в строй, а руководство клуба не сделает правильные трансферы в проблемные зоны, «Спартак» так и будет барахтаться в середине турнирной таблицы, и Руй Витория кардинально ничего не изменит. Португалец не прыгнул выше головы, а построить из имеющегося под рукой материала претендента на золото чемпионата России не получилось бы даже у Зидана, Клоппа или Тухеля.

Владислав АВРАМЕНКО