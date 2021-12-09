Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЭКС РФС дала свою оценку эпизоду с удалением Соболева

09 Декабря 2021 • 20:09 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС объяснила, почему решение показать прямую красную карточку нападающему Александру Соболеву в матче против «Ахмата» является абсолютно правильным. Напомним, тогда футболист грубо сыграл против полузащитника соперника в попытке выбить мяч.

«Данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение», - говорится в официальном заявлении на сайте РФС.

Отмечается, что такая оценка ситуация обусловлена риском нанесения серьезной травмы оппонента. Также ранее стало известно о решении КДК РФС не отменять наказание для Соболева – теперь он не сможет помочь «красно-белым» в оставшихся поединках в 2021 году. Стоит отметить, что теперь столичный клуб испытывает кадровые проблемы на позиции форварда. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Декабря
20:40 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о Захаряне: «Нам такие игроки нужны, их не так много»
20:09 · Россия. Премьер-лига
ЭКС РФС дала свою оценку эпизоду с удалением Соболева
19:25 · Россия. Премьер-лига
Мурзагулов: «Надеемся, что успехи Агаларова связаны будут и далее с футбольным клубом «Уфа»
19:15 · Россия. Премьер-лига
ЭСК РФС: Комличенко фолил на Ракицком перед голевым ударом по воротам «Зенита»
18:05 · Россия. Премьер-лига
Депутат Журова удивляется, что болельщики ЦСКА не сдали зачинщиков фаер-шоу 2
17:00 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Чем больше обо мне говорят, тем длиннее мой член» 8
15:45 · Россия. Премьер-лига
Руководитель «Матч ТВ» объяснил отсутствие встречи «Динамо» - «Зенит» в программе канала 5
15:35 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС дисквалифицировал Кротова до 6 матчей
15:29 · Россия. Премьер-лига
Стадион ЦСКА избежал дисквалификации после скандального матча с «Зенитом»
15:14 · Россия. Премьер-лига
КДК РФС не стал отменять дисквалификацию Соболева 9
13:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» отреагировал на назначение Тедеско в «РБ Лейпциг» 4
12:29 · Россия. Премьер-лига
Сутормин не может договориться с «Зенитом» о новом контракте 2
11:28 · Россия. Премьер-лига
Назначен судья на центральный матч «Динамо» - «Зенит» 1
09:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зари» Чистяков: «Гамула к своему здоровью относился тоже с юмором, это и подвело его» 1 эксклюзив
08 Декабря
21:57 · Россия. Премьер-лига
Ринят Билялетдинов назвал причину плохих результатов «Локомотива» 1
Все новости
Рекомендуем