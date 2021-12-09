ЭКС РФС дала свою оценку эпизоду с удалением Соболева

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС объяснила, почему решение показать прямую красную карточку нападающему Александру Соболеву в матче против «Ахмата» является абсолютно правильным. Напомним, тогда футболист грубо сыграл против полузащитника соперника в попытке выбить мяч.

«Данный игрок после того, как сыграл в мяч, продолжил движение своей ногой в направлении ноги соперника и, не предприняв ничего, чтобы избежать контакта, совершил его открытыми шипами с незащищенной частью голени соперника, нанеся ему серьезное повреждение», - говорится в официальном заявлении на сайте РФС.

Отмечается, что такая оценка ситуация обусловлена риском нанесения серьезной травмы оппонента. Также ранее стало известно о решении КДК РФС не отменять наказание для Соболева – теперь он не сможет помочь «красно-белым» в оставшихся поединках в 2021 году. Стоит отметить, что теперь столичный клуб испытывает кадровые проблемы на позиции форварда.