Дебютант «Спартака» Мельников: «Довольно неплохо вышел для первого раза»

Полузащитник «Спартака» Степан Мельников на клубном канале в YouTube поделился впечатлениям от дебюта в первой команде.

- В матче с «Уфой» ты дебютировал за основу «Спартака». Расскажи о своих чувствах.

- Я очень рад, что получилось выйти. Спасибо за доверие тренерскому штабу, была тяжелая очень игра. С начала второго тайма меня отправили разминаться, и тогда я понял, что, возможно, сегодня случится мой дебют за первую команду. Это было особое событие для меня, потому что я воспитанник академии, куда пришел, по-моему, в 12 лет. Получатся всю вертикаль, и оставался последний шажочек - это сыграть за основную команду, поэтому я очень благодарен, что у меня была такая возможность. Спасибо команде за поздравления и тренерскому штабу за доверие.

- При тебе команда сумела сравнять счет. Остался доволен игрой в эти минуты?

- Игра, как я говорил, была тяжелая, очень тяжелый соперник, поле, было холодно. Но я считаю, что довольно неплохо вышел для первого раза и такой тяжелой игры. Рад, что удалось сравнять. Я думаю, что нужно было побеждать, очень важные для нас очки, но то, что мы сравняли, это положительный результат для нас.

- За 15 минут ты успел прочувствовать уровень Премьер-лиги после игры за дубль и «Спартак-2»?

- Когда я переходил из академии в дубль и затем в «Спартак-2», в первых играх всегда чувствовался прирост в уровне соперника. Намного сильнее сопротивление, темп игры и намного выше. Сейчас это в особенности чувствовалось, потому что все-таки Премьер-лига. Конечно, да, почувствовал, что уровень сопротивления выше.

- Ребята сейчас тебя подкалывают. Как приняли в основе?

- На сборах в основном произошло знакомство летом. Неплохо со всеми познакомились. Общаемся, конечно, по большей части с молодыми ребятами. А так со всеми хорошие отношения.

- Ты воспитанник академии, настоящий «красно-белый». Раньше у тебя даже ник был в «Инстаграме» «Стёпка-спартач». Можно сказать, что осуществилась мечта, к которой шел много лет?

- Да, конечно, это мечта для любого воспитанника, а тем более, когда с малых лет в академии. Смотрел за основным составом, потом мы начали подавать мячи каждый матч почти. Конечно, мечта осуществилась. Как я говорил еще в передаче «Время молодых», когда только попал в дубль, что цель - двигаться по вертикали. Эта цель изначально была выставлена, когда только приходил в академию, и вот тихими шагами уверенно двигаюсь к мечте.

- Когда учился в академии, подавал мячи основе. Куинси тебя не вспомнит?

- Нет, я думаю, я был совсем маленьким, поэтому нет, только сейчас познакомились, когда пришел.

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- Дебют состоялся. Какая следующая цель?

- Цель - закрепиться в составе, это понятно, почаще выходить и помогать команде любыми способами, потому что «Спартак» должен быть на первом месте, тем более, сейчас такой важный год, столетие клуба.

- Ещенко - твой воспитатель?

- Да, Ещенко берет шефство над молодым всегда, подсказывает на тренировках, он и Артём Ребров, он играл, когда я приходил. Поэтому они вдвоем по отечески приняли и начали подсказывать с первых дней в команде.