Витория наглядно показал, чем иностранные тренеры отличаются от российских

«Спартак» наконец-то победил в Премьер-лиге, обыграв дома «Ахмат». Этот матч наглядно показал, чем иностранные тренеры отличаются от российских. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Руй Витория накануне матча с «Ахматом» был вынужден решать очередную сложную кадровую задачу. Кофрие получил травму, а Рассказов в прошлом туре удалился в Уфе. В этой ситуации португальцу надо было думать, кого выпускать на правый фланг обороны. Вариантов было несколько: опытный Ещенко, не до конца выздоровевший Зобнин и молодой Денисов. Отечественные специалисты в подобных ситуациях, как правило, отбрасывают варианты с юношами. Витория же не испугался, дав Денисову возможность дебютировать.

Добавим к этому, что вновь с первых минут вышли Литвинов и Игнатов. Руй Витория абсолютно не боится доверять молодёжи, и уже это большой итог его работы, которая, видимо, скоро закончится. Сами молодые игроки, кстати, быстро прогрессируют. Литвинов уже уверенно действует в опорной зоне, а Игнатов, чувствуя доверие, начинает больше действовать раскованно, что идёт на пользу команде.

Однако главное достижение Витории – это невыход Денисова на поле. В целом это скорее было вынужденное решение. Зато вот не сдаваться в меньшинстве – это уже фирменная фишка «Спартака» под руководством португальца. Мы помним, как «красно-белые» после удаления Литвинова вырывали ничью у «Локомотива». Однако в том матче у «Спартака» вариантов не было. «Красно-белые» уступали в счёте «железнодорожникам», так что закрываться им просто не было смысла.

В этот раз «Спартак» остался вдесятером, ведя в счёте. В таких ситуациях российские тренеры дают своим командам установку закрываться и удерживать счёт. Если результат становится равным, то главной установкой становится сохранить ничью. Однако «Спартак» вовсе не собирался довольствоваться малым. Руй Витория искал пути, как освежить атаку, выпустив Бакаева и даже Мелкадзе. Португалец хотел выиграть матч, даже в меньшинстве.

В этом смысле отличие Витории от Талалаева, которого считают перспективным российским тренером, было очень заметно. «Ахмат» в большинстве так и не придумал, как воспользоваться своим преимуществом. Грозненцы не имели шансов забить второй мяч. «Спартак» же старался продолжать играть – и был вознаграждён.

К Рую Витории могут быть разные претензии, но очевидно, что его менталитет серьёзно отличается от того, который у российских специалистов. Причём он не теряет надежды что-то поменять даже в самых экстремальных ситуациях. У «Спартака» постоянно травмированы многие футболисты, команда частенько остается в меньшинстве, но португалец не ищет в этом себе оправданий. Витория по духу точно победитель, и он пытается это привить «Спартаку». В конце концов характера у команды точно не отнять.

Помимо старания Витории по матчу с «Ахматом» хочется отметить Промеса. Голландец себя показал как лидер в этом матче. Он носился по флангу как в былые времена, как в чемпионский год. Именно такого Промеса «Спартаку» очень не хватало, и вот он показал себя в столь нужный момент.

Впереди у «Спартака» решающий матч осенне-зимнего отрезка. «Красно-белые» едут в Варшаву, где надо выиграть, чтобы пройти в плей-офф Лиги Европы, или не проиграть, чтобы оказаться в Лиге конференций. При этом результата надо добиться в Варшаве у «Легии», что сделать будет очень сложно.

Андрей Центров