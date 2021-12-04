​Мурзагулов – Соболеву: «Отдыхай, оскароносец»

Ростислав Мурзагулов, который возглавляет совет директоров «Уфы», снова высказался по поводу Александра Соболева.

Напомним, что в начале недели «Уфа» сыграла вничью со «Спартаком» - 1:1. Москвичи тогда отыгрались в концовке благодаря пенальти, который заработал и реализовал Александр Соболев. После той игры Мурзагулов назвал Соболева великим русским актёром, считая, что падение форварда было картинным.

Спустя пять дней Александр Соболев получил красную карточку в игре против «Ахмата». Ростислав Мурзагулов дал короткий комментарий на этот счёт.

«Бог - не фраер. Отдыхай, оскароносец», - написал Мурзагулов на своей страничке в «Фейсбуке», обращаясь к Соболеву.