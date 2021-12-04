​Соболев прокомментировал своё удаление

Александр Соболев получил красную карточку ещё по ходу первого тайма матча с «Ахматом». После игры, в которой «Спартак» в меньшинстве победил со счётом 2:1, форвард дал комментарий журналистам.

«Я посмотрел момент, я попал сопернику в ногу. Но куда мне девать ногу, когда я отдаю пас? Она по инерции идёт. Очень надеюсь, что эту карточку отменят.

Могут ли меня серьёзнее наказать за брошенные перчатки? Мне просто жарко было.

На поле я ничего не говорил арбитру Мешкову. Только в подтрибунном помещении немного выхлестнул свои эмоции», - рассказал Соболев.

Следующим соперником «Спартака» будет «Легия» в Лиге Европы.