Колосков сомневается, что на Кутепова есть спрос

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова защитника «Спартака» Ильи Кутепова, который изъявил желание сменить команду в поисках регулярной игровой практики. Специалист усомнился в том, что уровень футболиста соответствует «Зениту» и ЦСКА, о которых он сам говорил.

«А его вообще кто-то возьмет? Пусть играет в «Челси» или «Ман Сити», на худой конец, в «Реале». Но есть ли спрос на него?», - поделился Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

Также экс-президент отметил, что само рвение Кутепова чаще выходить на поле является вполне естественным, учитывая статус игрока основной обоймы сборной на чемпионате мира в 2018 году.