Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 278 Комментарии
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков сомневается, что на Кутепова есть спрос

02 Декабря 2021 • 18:54 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
1.90 3.55 4.10
04.12 17:00

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова защитника «Спартака» Ильи Кутепова, который изъявил желание сменить команду в поисках регулярной игровой практики. Специалист усомнился в том, что уровень футболиста соответствует «Зениту» и ЦСКА, о которых он сам говорил.

«А его вообще кто-то возьмет? Пусть играет в «Челси» или «Ман Сити», на худой конец, в «Реале». Но есть ли спрос на него?», - поделился Колосков в разговоре с «РБ Спорт».

Также экс-президент отметил, что само рвение Кутепова чаще выходить на поле является вполне естественным, учитывая статус игрока основной обоймы сборной на чемпионате мира в 2018 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Вячеслав Колосков Илья Кутепов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
03.12  19:00 Зенит ... Ростов 1.38 5.4 7.6
Все матчи
Новости
Сегодня, 02 Декабря
18:54 · Россия. Премьер-лига
Колосков сомневается, что на Кутепова есть спрос
17:52 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Крылья Советов» также поддержат задержанных фанатов ЦСКА, покинув трибуны в предстоящем матче РПЛ
17:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Едвая сообщил, что игрок не покинет «Локомотив» из-за ухода Рангника
16:16 · Россия. Премьер-лига
Мостовой считает, что Кутепов пригодился бы ЦСКА 2
15:14 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто из футболистов сборной России будет голосовать на премии ФИФА
14:51 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «В «Локомотиве» деньги не считают, это особый российский путь» 6
14:30 · Россия. Премьер-лига
Ловрен иронично высказался о результатах голосования за «Золотой мяч» 5
14:14 · Россия. Премьер-лига
Болельщики «Спартака» также покинут трибуны в знак поддержки фанатов ЦСКА
14:09 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» - «Урал»: прогноз на матч чемпионата России – 4 декабря 2021
13:56 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» - «Ахмат»: прогноз на матч чемпионата России – 4 декабря 2021
13:46 · Россия. Премьер-лига
​«Крылья Советов» - ЦСКА: прогноз на матч чемпионата России – 4 декабря 2021 1
13:24 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Уфа» может погибнуть» 1
13:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Бистровича отреагировал на информацию о предложениях из Европы
12:21 · Россия. Премьер-лига
Боярский: «Карпин – посредственный тренер, не верю в успех сборной России» 10
12:05 · Россия. Премьер-лига
Кутепов вспомнил о разгроме «Спартака» от «Зенита» со счётом 1:7 2
Все новости
Рекомендуем