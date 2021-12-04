Витория: «Хотелось бы поздравить игроков, поскольку они играли очень достойно»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился впечатлениями от матча с «Ахматом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Конечно, в первую очередь, я доволен результатом. Игра была очень сложная после удаления Соболева, тем не менее, я доволен результатом.

Конечно, было непросто играть вдесятером против одиннадцати. Но в первую очередь хотелось бы отметить именно тактическую игру наших футболистов. Мне кажется, что мы заслужили уже здесь, нужна была и удача. Но этот результат вполне заслуженный. Еще раз хочу подчеркнуть потрясающие тактические моменты и те моменты, которые наши игроки создали, чтобы забить этот гол.

Чтобы закончить, хотелось бы поздравить игроков, поскольку они играли очень достойно. Некоторых не было на позициях, некоторые испытывали проблемы из-за травм. Тем не менее, добились такого результата, поэтому мои такие большие поздравления своим игрокам.