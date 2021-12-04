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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» обеспечил непопадание в зону стыковых матчей в 2021 году

04 Декабря 2021 • 19:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

«Спартак» проявил характер и вырвал победу над «Ахматом» (2:1) в матче семнадцатого тура чемпионата России, несмотря на численное меньшинство. Автором победного гола стал Куинси Промес.

За счёт вырванных трёх очков «Спартак» обеспечил себе непопадание в зону стыковых игр до конца 2021 календарного года. На текущий момент «красно-белые» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

До зимнего межсезонья «Спартаку» осталось провести в чемпионате России один матч – в гостях у «Сочи» 13 декабря. До этого команда Руя Витории сыграет с «Легией» в ключевом поединке Лиги Европы.

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Спартак Москва
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Комментарии (1)
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779
04 Декабря 2021 в 19:23
Ну вот, задача на сезон выполнена.)))
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окончен Крылья Советов 0:1 ЦСКА Москва
окончен Спартак Москва 2:1 Ахмат
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