​«Спартак» обеспечил непопадание в зону стыковых матчей в 2021 году

«Спартак» проявил характер и вырвал победу над «Ахматом» (2:1) в матче семнадцатого тура чемпионата России, несмотря на численное меньшинство. Автором победного гола стал Куинси Промес.

За счёт вырванных трёх очков «Спартак» обеспечил себе непопадание в зону стыковых игр до конца 2021 календарного года. На текущий момент «красно-белые» располагаются на девятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.

До зимнего межсезонья «Спартаку» осталось провести в чемпионате России один матч – в гостях у «Сочи» 13 декабря. До этого команда Руя Витории сыграет с «Легией» в ключевом поединке Лиги Европы.