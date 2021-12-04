Талалаев: «Есть претензии к работе тренерского штаба и ко мне лично»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (1:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Это стремление выиграть матч. Ребята сыграли в очень хороший качественный футбол. То, что не удалось забить второй гол, - нехватка мастерства. А то, что при 1:1 можно было сохранять этот счет, играть в контроль и не усиливать атаку - это тренерский штаб принял решение. Поэтому ответственность за поражение всё время на тренерском штабе. Мы спокойно могли заканчивать ее 1:1. Вопрос создания моментов - это вопрос в заключительной стадии атаки, индивидуального мастерства. Если у нас был футболист, который трижды был в штрафной и не смог исполнить последнюю передачу, то вы видели, что Бакаев выкрутил эту передачу от самой бровки, с который забили нам гол. Пока разница в этом, но мы будем расти, у нас прибавляют футболисты. Я уверен, что мы будем прибавлять в заключительной стадии.

- Довольны тем, как сыграли футболисты, которых вы выпустили на замену?

- Я вообще доволен командой. Она играла зрело. Но мы с вами перед эфиром говорили: пока мы не умеем терпеть. Дотерпеть с более классными командами у нас не получается, к сожалению, особенно, когда мы рискуем. Вы видели, что мы выпускали игроков на замену только в атакующую линию, хотя могли, например, выпустить Быстрова, Тодоровича поднять выше по флангу, когда вышел свежий Бакаев, и сохранить 1:1. Еще раз: футболисты - молодцы. Есть претензии к работе тренерского штаба, ко мне лично, к некоторым работникам еще. Будем копаться, сейчас большая зимняя пауза, я думаю, что прибавим все вместе и во взаимодействиях тоже.