Витория: «Абсолютно уверен, что мы выиграем этот матч»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня очень необычное сочетание в стартовом составе «Спартака». С чем связана такая перестановка - это большое количество травм или подготовка к «Легии» через сегодняшний матч?

- Да, что касается травм, у нас были проблемы на этой неделе, особенно, что касается позиции правого латераля. Тем не менее, были подобраны игроки по своими физическим качествам и по своим тактическим качествам, которые дадут максимальные гарантии на эту игру. Они выйдут на поле, я им доверяю. Я абсолютно уверен, что мы выиграем этот матч.