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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов: Девятая строчка в таблице – это не место «Спартака»

04 Декабря 2021 • 23:43 Комментировать (2)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги первого круга российской Премьер-лиги в исполнении команды, а также прокомментировал победу над «Ахматом». После матча игрок отметил, что футболистам столичного клуба пришлось «терпеть», оставшись в меньшинстве еще в первом тайме.

Также он заявил, что нынешняя позиция в турнирной таблице чемпионата не соответствует уровню «красно-белых». «На данный момент мы на девятом месте. Это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше, к первой тройке», - цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже на неделе подопечным Руя Витории придется решить задачу в другом турнире – в заключительном туре группового этапа Лиги Европы москвичи встретятся с варшавской «Легией».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руслан Литвинов
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Комментарии (1)
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Cruyff
04 Декабря 2021 в 23:59
первое место Зенита то же не его место
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окончен Спартак Москва 2:1 Ахмат
окончен Локомотив Москва 0:1 Урал
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