Литвинов: Девятая строчка в таблице – это не место «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов подвел итоги первого круга российской Премьер-лиги в исполнении команды, а также прокомментировал победу над «Ахматом». После матча игрок отметил, что футболистам столичного клуба пришлось «терпеть», оставшись в меньшинстве еще в первом тайме.

Также он заявил, что нынешняя позиция в турнирной таблице чемпионата не соответствует уровню «красно-белых». «На данный момент мы на девятом месте. Это не место «Спартака». За второй круг надо подниматься выше, к первой тройке», - цитирует хавбека «Спорт-Экспресс».

Напомним, что уже на неделе подопечным Руя Витории придется решить задачу в другом турнире – в заключительном туре группового этапа Лиги Европы москвичи встретятся с варшавской «Легией».