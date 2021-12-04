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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Руй Витория выразил недовольство судейством

04 Декабря 2021 • 20:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Ахмат
окончен

«Спартак» обыграл «Ахмат» со счётом 2:1 в семнадцатом туре чемпионата России. Большую часть игры московская команда провела в численном меньшинстве из-за удаления Александра Соболева. После игры судейство оценил рулевой «красно-белых» Руй Витория.

«Мне очень не понравилась работа судьи. Особенно это касается удаления Александра Соболева. Нужно всё проанализировать, но действия судьи мне непонятны. Мне начала не нравиться работа рефери уже после грубого нарушения правил на Георгии Джикии на первых минутах, когда не была показана жёлтая карточка», - сказал Витория в ходе пресс-конференции.

Ближайший матч «Спартак» проведёт 9 декабря против «Легии» в Лиге Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Руй Витория
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Павел Шереметов
04 Декабря 2021 в 21:21
Руй, обычно, не обсуждает судейство, но не выдержал и сказал правду. А правда в том, что у Спартака очень короткая скамейка, а следующая игра с Сочи. Спрашивается почему не удалил Архипова?
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