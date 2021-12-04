«Спартак» наконец-то победил! Пять игроков, которые добыли «красно-белым» победу над «Ахматом»

Оценки футболистам Руя Витории

Умеет «Спартак» удивлять, когда от него ничего не ждёшь. В Лиге Европы гранды страдают от недооценки «красно-белых», теперь вот «Ахмат» получил за излишнюю расслабленность. После удаления Соболева казалось, что победа грозненцев – вопрос времени. Сравняли счёт гости, создавали ещё моменты, гнули свою линию. Но «Спартак» претерпел, а в концовке и победу вырвал, что совсем удивительно для столь истощённой травмами команды, играющей в меньшинстве. За последние два месяца «красно-белым» в РПЛ проигрывает только «Ахмат».

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам – 9:10, в створ – 4:6, угловые - 4:5. Кто же добыл долгожданную для «красно-белых» победу? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Руя Витории.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,0. Никак не может Селихов сохранить ворота в неприкосновенности, но сегодня (в отличие от последних матчей) и себя похвалить не может за игру. Толковых сейвов не совершил, зато чуть не подарил гол Даниилу Уткину, неудачно сыграв на выходе.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Средне сыграла и центральная зона. Джикия и Жиго дружно зевнули рывки Архипова и Уткина, создавших гол, на стандартах частенько устраивали пожар. Да и вообще перед штрафной Селихова не хватало плотности.

САМУЭЛЬ ЖИГО – 6,5. Жиго ошибался вместе с Джикией, но в эпизодах 1 на 1 действовал мощнее, и ещё на подстраховку успевал чаще, дважды оказавшись на «ленточке», пока Селихов застревал в эпизодах. Жиго заблокировал 2 удара и 6 раз сыграл на вынос, когда ситуация накалялась.

АЙРТОН – 4,5. Айртон без привозов – уже радость, но сегодняшнюю игру всё равно не может записать себе в актив. Артём Полярус вчистую переиграл бразильца – дважды прошёл его на дриблинге, сделал три острых паса с его фланга. А толковые забеги самого Айртон в атаку отсутствовали.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Не самый худший дебют молодого Денисова, который коснулся мяча больше, чем любой-другой защитник «Спартака» - 57 раз. Вперёд почти не ходил, а в обороне действовал с переменным успехом: 3 отбора совершил, 2 удара заблокировал, но 6 раз был обыгран.

ЙОРРИТ ХЕНДРИКС – б/о. За час игрового времени Йоррит Хендрикс много пробежал, появившись везде о своей штрафной до чужой, но чего-то стоящего не сделал. Отдал всего 13 точных передач, что для центрального полузащитника маловато.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,5. Руслан тоже много двигался, и тоже ничем особым не отметился. Пять выигранных единоборств из девяти, три отбора, но ещё хуже статистика точных передач – всего 15 за 90 минут.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,0. Фланги «Спартака» остаются главной угрозой и уже давненько соперники не могут понять, как же сдержать мощного Мозеса. Виктор забил гол, воспользовавшись пустотой в опорной зоне «Ахмата», и далее держал в напряжении Богосоваца, дважды пройдя его на дриблинге.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 6.5. Чего-то не хватало Игнатову, игравшему свободного художника. Отлично проходил дриблинг (4 раза), но передачи затем подводили. А когда Михаил разгонял хорошую контратаку – партнёры тормозили. Но одно наступление всё-таки получилось, когда МОзес счёт открыл.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. В обоих голах поучаствовал Промес, поэтому должен быть признан лучшим игроком матча. Получил мяч от Игнатова, протащил и отдал предголевую передачу на Соболева, а затем чётко замкнул кросс Зобнина. Куинси добыл сегодня победу «Спартаку», но стоит всё же признать, что многое у него не получилась, а это – 20 потерь.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о. За полчаса успел сделать голевую передачу и заработать довольно спорное удаление. Лично нивелировал собственные усилия.

РОМАН ЗОБНИН – 7,0. За полчаса Роман Зобнин сделал две обостряющие передачи, одна из которых стала голевой. Результат, до которого другие полузащитник «Спартака» не добрались, сыграв гораздо больше.

ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ – б/о.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

Главными героями «красно-белых» в матче с «Ахматом» стали Куинси Промес, поучаствовавший в обеих голевых атаках, Виктор Мозес, счёт открывший, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Самуэль Жиго.